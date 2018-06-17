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Malkara'da yağmurun ardından çıkan kurbağalar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sağanak ardından cadde ve sokaklarda onlarca küçük kurbağa görüldü.

Malkara'da yağmurun ardından çıkan kurbağalar şaşırttı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sağanak ardından cadde ve sokaklarda onlarca küçük kurbağa görüldü.
Malkara'da etkili olan sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklarda çok sayıda kurbağa görüldü. Özellikle Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde kurbağaları görenler cep telefonlarına kaydetti. Mahalle halkı, kurbağaları görebilmek için yollara çıktı.
Mahalle sakinlerinden İbrahim Çakmak (50), ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Caddede çok fazla küçük kurbağa gördük. Bunun neden olduğunu biz de merak ediyoruz. Hepsi aynı boyda ve küçük kurbağalar. Gerçekten şok olduk" dedi. Kurbağaları cep telefonuna kaydedenlerde İsmail Süren ise "Sanki gökten kurbağa yağdı. Bu nedir böyle ben böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

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Malkara'da yağmurun ardından çıkan kurbağalar şaşırttıMalkara'da yağmurun ardından çıkan kurbağalar şaşırttıMalkara'da yağmurun ardından çıkan kurbağalar şaşırttıMalkara'da yağmurun ardından çıkan kurbağalar şaşırttı

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