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Malkara’daki ekmek fırınları denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ekmek fırınları Gıda Tarım ve Hayvancılık Malkara İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından denetlendi.Denetimlere ilişkin bilgi aktaran Gıda Tarım ve Hayvancılık Malkara İlçe Müdürü Dr.

Malkara’daki ekmek fırınları denetledi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ekmek fırınları Gıda Tarım ve Hayvancılık Malkara İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından denetlendi.
Denetimlere ilişkin bilgi aktaran Gıda Tarım ve Hayvancılık Malkara İlçe Müdürü Dr. Cengizhan Erbaş, kanun hükümlerinin uygulanması çerçevesinde denetimlerin devam ettiğini belirterek, gıdanın üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrollerinin yapıldığını, kanuna aykırılığı tespit edilen durumlarda kişi veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulandığını belirtti.
Denetimlerin titizlikle yapıldığını vurgulayan Erbaş, "Kanunlar kapsamında üretim, satış, depolama ve toplu tüketim yerleri düzenli olarak denetlenmektedir. Soframızda ana gıda maddesini oluşturan ekmek gerekli mevzuatlar çerçevesinde sıklıkla ve özen gösterilerek denetlenmektedir. Güvenilir ve sağlıklı gıdanın üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılmasının çok yönlü bir denetimi gerektirdiğinden, denetimlerde kurumumuz denetim görevlilerinin yanı sıra, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerine de önemli görevler düşmektedir. Kamu denetiminin dışında en önemli denetimlerden biri de tüketicilerin denetimidir. Tüketicilerimizden, şüphelendikleri her durumda Alo Gıda 174 şikayet hattına başvurmalarını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

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