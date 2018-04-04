HABER

Malkaralı genç eğitmen, milli takım antrenörlüğüne çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Tekvando kursu antrenörü Hüsnü Çal, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından milli takıma antrenör olarak çağrıldı.Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 3.

Tekirdağ Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Tekvando kursu antrenörü Hüsnü Çal, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından milli takıma antrenör olarak çağrıldı.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. WTE Dünya Başkanlık Kupasında Hüsnü Çal, milli takım antrenörü olarak görev yapacak. Şarköy ve Malkara olmak üzere iki ilçede görev yapan Hüsnü Çal, "Spor bilincini ve spor aşkını gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz. Tarafıma layık görülen milli görevden dolayı çok mutluyum. Bu onurlu göreve beni layık gören Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Sayın Doç. Dr. Metin Şahin’e, Başkan Vekili Sayın Oktay Duymaz’a, Tekvando Federasyonunda bulunan birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerine ve Tekvando Tekirdağ İl Temsilcisi Sayın Sertaç Gülersönmez’e şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldıÖzellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı
Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berna Öztürk kimdir?

Berna Öztürk kimdir?

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.