Malkaralı genç eğitmen, milli takım antrenörlüğüne çağrıldı

Tekirdağ Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Tekvando kursu antrenörü Hüsnü Çal, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından milli takıma antrenör olarak çağrıldı.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. WTE Dünya Başkanlık Kupasında Hüsnü Çal, milli takım antrenörü olarak görev yapacak. Şarköy ve Malkara olmak üzere iki ilçede görev yapan Hüsnü Çal, "Spor bilincini ve spor aşkını gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz. Tarafıma layık görülen milli görevden dolayı çok mutluyum. Bu onurlu göreve beni layık gören Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Sayın Doç. Dr. Metin Şahin’e, Başkan Vekili Sayın Oktay Duymaz’a, Tekvando Federasyonunda bulunan birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerine ve Tekvando Tekirdağ İl Temsilcisi Sayın Sertaç Gülersönmez’e şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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