HABER

Malta, Akdeniz'de 114 göçmeni kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 00:25 | Son Güncelleme

Göçmenlerin başkent Valletta'nın yanındaki Floriana deniz üssünde karaya çıktığı aktarıldı

Malta Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir geminin dün 114 göçmeni kurtararak Floriana deniz üssüne getirdiği bildirildi.

Malta Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, dün rutin sınır devriyesinde Malta'nın güney sahilinden 53 deniz mili uzaklıkta içinde göçmenlerin bulunduğu lastik bir botun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, lastik botun su aldığı ancak 114 göçmenlerin kurtarıldığı ifade edildi.

Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan göçmenlerin başkent Valletta'nın yanındaki Floriana deniz üssüne getirilerek karaya çıkarıldığı kaydedildi.

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!
Yıldız Tilbe Harbiye'de konser verdiYıldız Tilbe Harbiye'de konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz göçmen kurtarma operasyonu malta

En Çok Okunan Haberler

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.