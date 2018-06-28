Malta, limanlarını kurtarma gemilerine kapattı

VALLETTA (AA) - Malta hükümeti, sığınmacıları kurtaran sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline ile benzer kuruluşların gemilerine limanlarını kapattığını açıkladı.

Malta hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Malta'nın, limanlarını kullanan ve Malta'nın sorumluluk alanı içinde operasyon düzenleyen birimlerin, ulusal ve uluslararası kanunlarla uyumlu hareket ettiğini tespit etmesi gerektiği belirtildi.

Sığınmacı yanlısı sivil toplum örgütlerinin gemilerinin sertifika ya da kayıtlarını da kapsadığı kaydedilen açıklamada, "Bağımsız yetkililer tarafından yürütülen soruşturmaların sürdüğü göz önünde bulundurularak, bu meseleler açıklığa kavuşturulmadan Malta, soruşturmaya konu olanlarla benzer yapıda bulunan birimlere Malta'yı operasyon limanı olarak kullanma, söz konusu limanlara girme veya çıkma izni veremez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu kararın yargı sürecinin muhtemel sonuçları göz önüne alınarak ve Maltalı yetkililerin "kendi kurallarını ve uluslararası kanunları çiğneyerek gerçekleştirilme ihtimali bulunan operasyonları onayladığının düşünülmemesini teminen alındığı" belirtildi.

Libya açıklarında kurtarılan 233 kaçak göçmeni taşıyan ve hiçbir ülkenin kendilerini kabul etmemesi sebebiyle yaklaşık bir haftadır denizde bulunan sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline'a ait gemi dün Malta'ya gelmişti.

Gemiye Malta tarafından el konulduğu ve kaptanın da Malta polis yetkilileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sorgulandığı öğrenilmişti.

