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Maltalı futbolculara "şike" cezası

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 15 dakika önce

- UEFA, 21 Yaş Altı Malta Milli Takımı'ndan 2'si ömür boyu olmak üzere 6 futbolcuya şikeye karıştığı gerekçesiyle ceza verdi

İSTANBUL (AA) - UEFA, Malta 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan 2'si ömür boyu olmak üzere 6 futbolcuya şikeye karıştığı gerekçesiyle ceza verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun 21 Yaş Altı Malta Milli Takımı'ndan 6 futbolcuya şikeye bulaştıkları nedeniyle ceza verdiği belirtildi.

Açıklamada, Maltalı 6 futbolcunun, 2017 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 23 Mart 2016'da Karadağ ve 29 Mart 2016'daki Çekya maçlarında şike yaptığı kaydedildi.

Buna göre Maltalı oyunculardan Emanuel Briffa ile Kyle Cesare ömür boyu, Samir Arab 2, Ryan Camenzuli 1,5, Llywelyn Cremona ve Luke Montebello birer yıl futboldan men cezası aldı.

(AA)

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