Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, kadınlarla kahvaltıda buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Gülsuyu ve Gülensu mahallesinden kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kılıç, cemevinden, kentsel dönüşüme kadar 20 yıldır, 40 yıldır bekleyen sorunları çözüme kavuşturduklarını belirterek, “Sözlerimiz yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Maltepe’nin 18 mahallesinden kadınlarla halk toplantıları yapan Başkan Kılıç, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Maltepe Belediyesi tarafından hizmete açılan ve ilçedeki kadınlara girişimcilik eğitimleri verilerek, istihdam imkanı sağlanan Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda gerçekleştirilen toplantıda, mahallenin çözüme kavuşan sorunları ele alındı. Kentsel dönüşümle ilgili rant çevrelerinin gözlerini Gülsuyu ve Gülensu’ya diktiğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

“Burada modern binalarda, çağdaş bir mahallede yaşamak ananızın ak sütü gibi helaldir. Buraları elinizden alıp, sizleri sürgün etmek isteyenlere müsaade etmeyeceğim dedim. 40 yıllık bu sorunu çözeceğime söz verdim. Rabbim sözümüzü tutmayı nasip etti. Göreve geldikten sonra Gülsuyu’nda kentsel dönüşüm ofisi açtık. İmar planlarını mahalle danışma kurullarında hazırladık. Onayınıza sunduk. Son olarak 1/1000’lik planlarımızı belediye meclisimizden oy birliği ile geçirdik. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, sayın Başkan Mevlüt Uysal’ın imzasını bekliyor. Hayırlısıyla ondan sonra planlama sürecini tamamlamış olacağız. Asıl sorun ondan sonra başlıyor. Planlama kısmında bugüne kadar sorunsuz geldik. Uygulama kısmında da birlik olarak, ben değil biz düşüncesiyle hareket ederek, inşallah bu süreci tamamlayacağız.”