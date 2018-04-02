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Maltepe Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

Maltepe Belediye Meclisi’nde, belediye encümeni ile ihtisas komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.Maltepe Belediye Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantıları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında başladı.

Maltepe Belediye Meclisi’nde, belediye encümeni ile ihtisas komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.
Maltepe Belediye Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantıları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında başladı. Kılıç, mart ayında yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda, belediye encümeni ile ihtisas komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Oylama sonucunda Mehmet Ayvataş, Adile Çınar ve Levent Zengin encümen üyeliklerine seçildi.
İhtisas komisyonlarına ise şu isimler seçildi:
"Plan ve Bütçe Komisyonu: Özgür Aksoy, Canan Sezgin, Ufuk Yıldız
İmar Komisyonu: Temel Tellioğlu, Özgür Yıldırım, Serkan Behadır
Hukuk Komisyonu: Hüseyin Bingöl, Alev Dağlayan, Nejat Tarhan
Tarife Komisyonu: Ecvet Eşlegül, Erkan Dinçel, Saime Özcan
Kesin Hesap Tetkik Komisyonu: Gültekin Karataş, Özgür Aksoy, Mahmut Yurduseven
Sağlık ve Çevre Komisyonu: Temel Tellioğlu, Tülay Düztaş, Tülay Mirzaloğlu
Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonu: Özgür Yıldırım, İlyas Güldiken, Enver Küçükvar
Eğitim Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu: Canan Döner, Hasan Gökkaya, Yasin Taş
Ulaşım Koordinasyon Komisyonu: Ecvet Eşlegül, Erdoğan Camekan, Mehmet Can Aslan,
Engelliler Komisyonu: Erdoğan Camekan, İlyas Güldiken,
Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu: Mehmet Ayvataş, Adile Çınar, Mehmet Karadeniz
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Canan Döner, Adile Çınar, Elif Kökmen".

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