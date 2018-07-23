Maltepe Belediyesi kadınlar için tekne turu düzenledi

İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE Belediyesi, ilçede yaşayan 18 mahalleden 15 bin kadın için ücretsiz tekne turu düzenledi. Tura katılan Belediye Başkanı Ali Kılıç, gezi turlarının amacının aynı mahallede yaşayan komşuları kaynaştırmak olduğunu söyledi.

Maltepe Belediyesi’nin kadınlar için 4 yıldır yaz mevsiminde ücretsiz düzenlediği tekne turlarına bu yıl, 18 mahalleden 15 bin kadın katıldı. Belediyenin Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 18 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında günde iki kez düzenlenen gezilere kadınlar, büyük ilgi gösterdi.

Tuz İskelesi’nden hareket eden gezi tekneleri için, muhtarlıklar önünden araç kaldırıldı. Gezinin başlangıcında konuklarını karşılayan Kılıç, belediyenin kadınlara yönelik hizmetlerine dair bilgiler verip, kadınların sorunlarını, istek ve önerilerini dinledi.

Yaklaşık dört saat süren tekne gezilerinde, aynı mahallede, sokakta, binada oturup birbirlerini tanımayan kadınların, bir araya gelip, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

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