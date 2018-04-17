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Maltepe Belediyesi katılım ve şeffaflıkta ilk 4’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Hazırladığı stratejik plan övgüye değer görülen Maltepe Belediyesi, katılım, şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından, İstanbul’daki 37 ilçe belediyesi arasında ilk 4’e girdi.Maltepe Belediyesi, “Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” adlı araştırmada, İstanbul’daki 37 ilçe belediyesi arasında ilk 4’e girmeyi başardı.

Maltepe Belediyesi katılım ve şeffaflıkta ilk 4’te

Hazırladığı stratejik plan övgüye değer görülen Maltepe Belediyesi, katılım, şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından, İstanbul’daki 37 ilçe belediyesi arasında ilk 4’e girdi.
Maltepe Belediyesi, “Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” adlı araştırmada, İstanbul’daki 37 ilçe belediyesi arasında ilk 4’e girmeyi başardı. Kaynak kullanma sürecinde, yönetişimde ve kurumsal işleyişte temsiliyet ve katılım, sorumluluk ve duyarlılık,şeffaflık, hesap verebilirlik, rapor ve dokümanların tutarlılığı ilkeleri bakımından ortalamanın üzerinden bir performans sergileyen Maltepe Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planı da, raporda örnek bir uygulama olarak gösterildi.

Başarı oranı ortalamanın üzerinde
Dr. Yılmaz Argüden yönetiminde belediyeler, mahalle muhtarlıkları, vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin desteğiyle yapılan,“Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” adlı araştırma sonuçlandı. Stratejik plan yapma zorunluluğu olmayan Adalar ve Şile belediyelerinin kapsam dışı bırakıldığı çalışmada, 37 ilçe belediyesinin yönetişim karnesi ortaya konuldu. Kaynak kullanma sürecinde, yönetişimde ve kurumsal işleyişte temsiliyet ve katılım, sorumluluk ve duyarlılık,şeffaflık, hesap verebilirlik, rapor ve dokümanların tutarlılığı ilkeleri bakımından ortalamanın üzerinden bir performans sergileyen Maltepe Belediyesi,4’üncü sırada yer aldı. Belediyenin 2015-2019 stratejik planı da, rapora göre en başarılı uygulama olarak seçildi.

Stratejik plana övgü
Hazırlanan raporda Maltepe Belediyesi ile ilgili şunlara vurgu yapıldı:“Maltepe Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan’ını hazırlarken, vatandaşlar ile anketler yapmış ve mahalle bazlı belediye hizmet memnuniyet oranlarını planda paylaşmıştır.Buna ek olarak, planı hazırlanma aşamasında, ‘Sorun Tespit Arama Konferansı’ ve ‘Çözüm ve Projelendirme Arama Konferansı’ gibi iki katılım toplantısı gerçekleştirmiştir. Elde edilen sonuçları ise yine stratejik plan içerisinde paylaşılmıştır. Katılımcı, stratejik plan hazırlamak konusunda öne çıkan bir örneğe imza atılmıştır.”

Maltepe Belediyesi katılım ve şeffaflıkta ilk 4’te

Maltepe Belediyesi katılım ve şeffaflıkta ilk 4’te

Maltepe Belediyesi katılım ve şeffaflıkta ilk 4’te

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