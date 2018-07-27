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Maltepe'de çocuk kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi linç edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 04:29 | Son Güncelleme

Maltepe'de küçük yaşta bir çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen G.B. (38) isimli kişi çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Şahıs polisler tarafından linçten kurtarıldı ancak şahıs polis merkezinde fenalaştı. G.B. ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çocuk kaçırmaya teşebbüs eden G.B. (38) isimli şüpheli, yolda yürüyen küçük yaştaki E. B'Yİ kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar ise G.B'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. G.B'yi kalabalığın arasından çıkardıktan sonra önce hastaneye götürüldü fakat burada şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI

Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada G.B. hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kaçırma şüphelisi G.B. isimli şahsın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

(İHA)

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