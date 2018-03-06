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Maltepe'de depo alev alev yandı, patlama sesleri duyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 03:11 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de bir depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Mahalle sakinleri arka arkaya iki patlama sesi duyduklarını söyledi.

İstanbul Maltepe'de itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından alev alev yanan depo söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın Maltepe'de gece saat 00:30'da Altayçeşme Mahallesi Diker Sokak'taki bir depoda yaşandı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre arka arkaya iki patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin ardından sokağa çıkanlar depoda yangın çıktığını gördü.

GARAJ OLARAK KULLANILIYORDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Depo ve garaj olarak kullanıldığı öğrenilen alanda çıkan yangın yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Mahalle sakinleri yangının nasıl çıktığını anlatırken arka arkaya iki patlama sesi duyduklarını söyledi. Yangının çıktığı deponun karşısında bulunan binada oturan Leyla Açıkgöz olayı anlattı. Açıkgöz,"Biz hepimiz yatıyorduk. İki patlama sesi duyduk. Bizim binamız hemen karşısı. Baktık alev alev yanıyor. Hepimiz aşağıya indik ama neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

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maltepe yangın patlama

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