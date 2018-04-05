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Maltepe'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 08:34 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de içinde insanların da bulunduğu binada yangın çıktı. Son dakika habere göre, olay yerine itfaiye ve sağlık ekleri sevk edildi.

Yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

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Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı.

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Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

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DHA

Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!
Maltepe'de korkutan yangın! Maltepe'de korkutan yangın!
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