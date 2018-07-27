Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

İstanbul'daki dehşete düşüren linç, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre 38 yaşındaki G.B., yolda yürüyen küçük yaştaki E.B.'yi kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar, G.B.'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. İHA'nın haberine göre polis G.B.'yi kalabalığın arasından çıkardıktan sonra hastaneye götürdü. İddiaya göre şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI



Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine, ambulansla yeniden hastaneye götürüldüğü sırada G.B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan yaşamını yitiren G.B. isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu iddia edildi.

GÖRGÜ TANIĞI: ÇOCUK KAÇIRMA İLE İLGİSİ YOK



Konuyla ilgili Cumhuriyet'e ulaşan bir görgü tanığı, olayın çocuk kaçırma ile bir ilgisi olmadığını ve emniyete giderek bu konuda bilgi vereceğini söyledi. Görgü tanığının Cumhuriyet'e verdiği bilgi şöyle: