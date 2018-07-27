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Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

Maltepe'de dün gece bir kişi sokak ortasında linç edildi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İHA'nın servis ettiği habere göre, lincin "gerekçe"si şahsın küçük yaşta bir çocuğu kaçırmak istemesi. Cumhuriyet'te yer alan habere ise görgü tanığının ifadesine göre ise ölümle sonuçlanan lincin gerekçesi çok farklı.

İstanbul'daki dehşete düşüren linç, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre 38 yaşındaki G.B., yolda yürüyen küçük yaştaki E.B.'yi kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar, G.B.'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. İHA'nın haberine göre polis G.B.'yi kalabalığın arasından çıkardıktan sonra hastaneye götürdü. İddiaya göre şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI

Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine, ambulansla yeniden hastaneye götürüldüğü sırada G.B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan yaşamını yitiren G.B. isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu iddia edildi.

GÖRGÜ TANIĞI: ÇOCUK KAÇIRMA İLE İLGİSİ YOK

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e ulaşan bir görgü tanığı, olayın çocuk kaçırma ile bir ilgisi olmadığını ve emniyete giderek bu konuda bilgi vereceğini söyledi. Görgü tanığının Cumhuriyet'e verdiği bilgi şöyle:

"Akşam 22:30 sıralarında misafirlerim ile birlikte olayın yaşandığı yerin hemen karşısında bir kafede oturuyorduk. ATM'den para çeken bir anne ve kızın yanına yaklaşan şahıs 'Evde çocuklarım aç. Hakkını helal et' dedikten sonra kadının elindeki parayı kaptı. O esnada kadın elindeki telefonu düşürdü. Şahıs telefonu da aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın ve kızının bağırmaları üzerine çevredeki esnaf ve kalabalık bri grup şahsın peşinden koştu. Sokak arasında gürültüler gelmeye başlayınca ben de arkadaşlarımla birlikte seslerin geldiği yere doğru yürüdüm."

"KULAĞINDAN KAN GELİYORDU"

Olay yerine vardığında şahsın yakalandığı ve yerde tekmelendiğini gördüğünü söyleyen görgü tanığı, "Şahıs yerde sol kulağının üzerinde yatıyordu ve kafasının altında kan birikmişti. Kulağından kan geliyordu ve boşluğa bakıyordu. Kendisine atılan tekmelere tepki veremez duruma gelmişti. Kapkaça uğrayan kadın ve kızının tepkileri de kitleyi daha da öfkeli hale getirdi. Daha sonra polisler geldi ve ben olay yerinden ayrıldım. Bugün Maltepe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gördüklerimi anlatacağım" dedi.


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