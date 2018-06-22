- MALTEPE MİTİNG ALANI MUHARREM İNCE İÇİN HAZIRLANIYOR 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin miting yapacağı Maltepe'deki alanda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Alana büyük bir platform kurulurken, kurulan ses sistemi de deneniyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANMAK ÜZERE
Maltepe Miting alanında düzenlenecek miting için alandaki çalışmaların sonuna gelindi. Güvenlik amacıyla Maltepe'deki alanın tüm çevresi polis bariyerleri ile çevrilirken, mitinge gelenler kontrol noktalarından geçerek içeriye alınacak. Alana Muharrem İnce'nin konuşma yapacağı büyük bir platform kuruldu, kurulan ses sistemi için çelik kuleler üzerine hoparlörler yerleştirildi. Miting alanına ayrıca cep telefonlarında sorun yaşanmaması için GSM operatörleri tarafından seyyar baz istasyonları da yerleştirildi.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Öte yandan miting nedeniyle bazı yollar saat 08.00 den itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada "Cumartesi günü saat 13.00'deki miting için saat 08.00'dan itibaren miting bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 karayolunu kullanmaları tavsiye edildi" denildi.
Görüntü Dökümü:
HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Alanın görüntüsü
-Çalışmalardan görüntü
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Alandan görüntü
-Çalışmalar
-Detaylar
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