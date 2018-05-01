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Maltepe miting alanına çıkan yollar trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 08:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA 1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA 1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

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