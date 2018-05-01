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MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER SÜRÜYOR-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Özden ATİK-Ramazan EĞRİ-Ömer HASAR-Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA  1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor.

Haber-Kamera: Özden ATİK-Ramazan EĞRİ-Ömer HASAR-Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
İDEALTEPE KAVŞAĞI
-HDP kortejinden görüntü
-Aramalardan görüntü
-Güvenlik önlemleri
-Detaylar
MALTEPE
-CHP korteji
-Çeşitli grupların kortejleri
-Arama yapılması
-DİSK korteji
-Yürüyüşten görüntü
-Detaylar

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