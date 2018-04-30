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Maltepe miting alanı'nda 1 mayıs hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı'nda hazırlıklar devam ediyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı'nda hazırlıklar devam ediyor. Binlerce kişiyi ağırlaması beklenen miting alanının girişlerine polis arama noktaları kuruluyor. Miting alanına seyyar baz istasyonları getirildi. Alanın çevresi de güvenlik bariyerleriyle çevrilmiş durumda. Miting alanı içindeki dev platformun kurulum çalışması ise sürüyor.

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