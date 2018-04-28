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Maltepe Miting Alanı'nda 1 Mayıs hazırlıkları havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı'nda hazırlıklar başladı.

Ali AKSOYER / İSTANBUL(DHA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı'nda hazırlıklar başladı. Miting alanı belediye ekipleri tarafından temizlenirken çevreye seyyar baz istasyonları kuruluyor. Binlerce kişiyi ağırlaması beklenen miting alanının girişlerine polis arama noktaları da kuruluyor. Her giriş noktasına onlarca X-Ray cihazı yerleştiriliyor. Cihazların içine yerleştirileceği paneller belediye ekipleri tarafından yerlerine konuluyor. İstanbul Valiliği, kutlamalarda 26 bin 174 polisin görev alacağını açıklamıştı.

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