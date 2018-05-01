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 MALTEPE MİTİNG ALANINDA GERGİNLİK: 3 GÖZALTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Mustafa AKIN - Güven USTA - İSTANBUL DHA Maltepe Miting Alanı'na girişte kurulan polis noktasında çıkan arbede sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Mustafa AKIN - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Maltepe Miting Alanı'na girişte kurulan polis noktasında çıkan arbede sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Arbededen görüntü
-Gözaltına alınanlar

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