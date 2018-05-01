Maltepe Miting Alanı'ndaki son durum havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için toplanmalar sürüyor.

Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi. Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAFLI)



