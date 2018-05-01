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Maltepe Miting Alanı'ndaki son durum havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER - İstanbul DHA  - DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda  düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için toplanmalar sürüyor.

Maltepe Miting Alanı'ndaki son durum havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için toplanmalar sürüyor.
Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi. Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAFLI)

Maltepe Miting Alanı'ndaki son durum havadan fotoğraflandıMaltepe Miting Alanı'ndaki son durum havadan fotoğraflandıMaltepe Miting Alanı'ndaki son durum havadan fotoğraflandıMaltepe Miting Alanı'ndaki son durum havadan fotoğraflandı

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