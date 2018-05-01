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MALTEPE SAHİLYOLU TRAFİĞE AÇILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı.

Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcıların alandan ayrılmasının ardından Maltepe Sahilyolu traifiğe açıldı.

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