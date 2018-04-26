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Maltepe Üniversitesi ‘Havacılık Sempozyumu’ düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

Maltepe Üniversitesi, havacılık sektöründe ileri teknoloji alanındaki uygulamaların, sorunların ve sektördeki fırsatların konu olacağı Havacılık Sempozyumu düzenliyor.Yaşamın her alanında yer almaya başlayan ve değişim oluşturan yapay zekâ, gün geçtikçe havacılık sektöründe farklı alanlardaki uygulamalarında kullanılıyor.

Maltepe Üniversitesi, havacılık sektöründe ileri teknoloji alanındaki uygulamaların, sorunların ve sektördeki fırsatların konu olacağı Havacılık Sempozyumu düzenliyor.
Yaşamın her alanında yer almaya başlayan ve değişim oluşturan yapay zekâ, gün geçtikçe havacılık sektöründe farklı alanlardaki uygulamalarında kullanılıyor. Havacılık sektörünün bu düzlemde ele alınacağı Havacılık Sempozyumu, 9 Mayıs’ta gerçekleşecek. Sempozyumda ’Havacılık Sektöründe Yapay Zekâ ve İnsan Faktörü’ ve ’Savunma Sanayisinde İleri Teknoloji’ başlıklarında iki oturum düzenlenecek. Oturumlarda; sektörde bu iki konu başlığı ile bağlantılı çalışmalarda bulunan temsilcilerin; Yapay zekânın havacılık güvenliğine etkileri, emniyetli uçuş, insan hatası faktörünü ortadan kaldırmak ve güvenlik politikaları, savunma sanayisinde ileri teknoloji gibi konu başlıklarında paylaşımları yer alacak.
Sektöre ve akademiye katkı sunma amacıyla planlanan sempozyum, herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek.

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