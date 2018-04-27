Maltepe Üniversitesi öğrencileri Sıla ile bahara merhaba diyecek

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi öğrencileri yılın yorgunluğu ve stresini “KampüsFest”le atacak. Etkinlik kapsamında Sıla ve Emrah Karaduman 2 Mayıs Çarşamba günü sahne alacak.
Maltepe Üniversitesi, 11 Mayıs'ta derslerin bitmesiyle başlayacak olan final sınavlarına öğrencilerinin motivasyonunu artırmak ve bahara merhaba demek için 2 Mayıs Çarşamba günü Marmara Eğitim Köyü'nde sevilen şarkıcı Sıla’yı ağırlayacak. Üniversite içindeki Marmara Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 20:30’da başlayacak Sıla konserinin ardından 22:30’da Emrah Karaduman sahneye çıkacak.
Maltepe Üniversitesi Öğrenci Konseyinin Öğrenci Kulüpleriyle birlikte düzenlediği festivale üniversite öğrencileri 19:30’dan itibaren kimlik kartlarını göstererek ücretsiz olarak girebilecek.
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