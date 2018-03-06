Maltepe ve Üsküdar'da yangın

İSTANBUL (AA) - Maltepe ve Üsküdar'da çıkan iki ayrı yangın, bir depo ile restoranda hasara neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Yonca Sokağı'nda bir iş yerinin deposunda, Üsküdar Kuzguncuk'ta ise bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangınlar çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Depo ile restoranda hasara yol açan yangınların çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.