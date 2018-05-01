HABER

 MALTEPE'DE 1 MAYIS HAZIRLIĞI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

1 Mayıs  Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Özden ATİK - Güven USTA - Ömer HASAR - / İSTANBUL , (DHA)
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği yol araç trafiğine kapatıldı. Alana gelenler güvenlik aramasından geçiyor.
Miting alanın girecek grupların flama ve pankartlar taşıyarak hazırlık yaptığı görüldü.

Görüntü dökümü
---------------

-Alandan görüntüler
- Araç trafiğine kapatılan Piri Reis ve Turgut Özal Bulvarı'nın görüntüsü
- Pankartlar ile ilerleyenlerin görüntüsü
- Polislerin görüntüsü
- Polislerin güvenlik araması
- Flama taşıyanların görüntüsü
- Genel ve detaylar

Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?
Manisa'da gece yarısı depremManisa'da gece yarısı deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte son depremin şiddeti ve merkez üssü

Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte son depremin şiddeti ve merkez üssü

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Taksim ve Maltepe Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

Taksim ve Maltepe Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.