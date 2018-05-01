MALTEPE'DE 1 MAYIS HAZIRLIĞI -2

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi için yürüyüş yapacak gruplar Drama Köprüsü girişinde toplanmaya başladı. Dövizlerini ve afişlerini hazırlayan gruplar, halaylar çekti.

Görüntü Dökümü

-Dövizlerin ve bayrakların hazırlanması

-Toplanma detayları

-Halay çekenler

-Detaylar

