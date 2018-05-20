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Maltepe’de 19 Mayıs için binlerce insan bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 09:58 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda binlerce Maltepeliyi bir araya getirdi, tüm Maltepe tek yürek oldu.

Maltepe’de 19 Mayıs için binlerce insan bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda binlerce Maltepeliyi bir araya getirdi, tüm Maltepe tek yürek oldu. Yapılan yürüyüşte konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Filistinlileri unutmadıklarını, kutlamaların eğlence boyutunu iptal ederek 19 Mayıs’ı yürüyüşle kutladıklarını ifade etti.

Vatandaşların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşüne katılımının yüksek olması binlerce vatandaşın meşalelerle, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla yürüyüşleri adeta Maltepe’yi tek yürek haline getirdi. Vatandaşlar akşam saatlerinde Maltepe Belediyesi’nin önünde buluştu. Organizasyon saatine dakikalar kala yağmur çiselemeye başladı ancak yağmurun yağma ihtimali binlerce vatandaşın ellerinde bayraklar ve meşalelerle belediye binası önünde toplanmasına engel olamadı. Yağmur tam da yürüyüş saatinde durdu ve liseli öğrencilerden oluşan bando takımının öncülüğünde yürüyüş başladı.

En ön safta yer alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Belediye çalışanları ellerinde pankartlar, Türk Bayrakları ve meşaleler taşıyan kalabalığa öncülük etti. Her yaştan, çocuklarıyla, tüm ailesiyle 19 Mayıs yürüyüşüne katılan vatandaşlar hep bir ağızdan boydan boya Maltepe Meydanına kadar yürüdü ve hep bir ağızdan Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye coşkuyla bağırarak Maltepe’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladılar.

Kılıç, “Bugün milletimizi bölüp parçalamak isteyen Anadolu’yu çizgilerle bölüp kendi emellerine alet etmek isteyenler, Filistin’de Kudüs’te aynı oyunu sahnelemek istiyorlar. Filistin halkına eziyet ediyorlar. Ramazanın ilk günlerinde onlarca kardeşimizi emperyalist güçler orada katletti. Bu emperyalist oyunlara hep beraber 'dur' diyeceğiz. Bizim liderimiz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘yurtta barış cihanda barış’ demiş. Türk insanının hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadı, olmayacaktır” dedi.

“Her yıl olduğu gibi Maltepe’de, İstanbul’da binlerce hemşehrimiz Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti için bir araya geliyor buradan tüm Türkiye’ye saygılarımızı sevgilerimizi iletiyorum, Cumhuriyetimiz kutlu olsun diyorum” ifadelerini kullanan Kılıç, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Kalabalık, bir süre sonra bastıran yağmur ile birlikte evlerine dağıldı.

( GÖRÜNTÜ Maltepe’de 19 Mayıs için binlerce insan bir araya geldiMaltepe’de 19 Mayıs için binlerce insan bir araya geldiMaltepe’de 19 Mayıs için binlerce insan bir araya geldiMaltepe’de 19 Mayıs için binlerce insan bir araya geldi

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