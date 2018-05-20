Maltepe’de 19 Mayıs için binlerce insan bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda binlerce Maltepeliyi bir araya getirdi, tüm Maltepe tek yürek oldu. Yapılan yürüyüşte konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Filistinlileri unutmadıklarını, kutlamaların eğlence boyutunu iptal ederek 19 Mayıs’ı yürüyüşle kutladıklarını ifade etti.

Vatandaşların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşüne katılımının yüksek olması binlerce vatandaşın meşalelerle, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla yürüyüşleri adeta Maltepe’yi tek yürek haline getirdi. Vatandaşlar akşam saatlerinde Maltepe Belediyesi’nin önünde buluştu. Organizasyon saatine dakikalar kala yağmur çiselemeye başladı ancak yağmurun yağma ihtimali binlerce vatandaşın ellerinde bayraklar ve meşalelerle belediye binası önünde toplanmasına engel olamadı. Yağmur tam da yürüyüş saatinde durdu ve liseli öğrencilerden oluşan bando takımının öncülüğünde yürüyüş başladı.

En ön safta yer alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Belediye çalışanları ellerinde pankartlar, Türk Bayrakları ve meşaleler taşıyan kalabalığa öncülük etti. Her yaştan, çocuklarıyla, tüm ailesiyle 19 Mayıs yürüyüşüne katılan vatandaşlar hep bir ağızdan boydan boya Maltepe Meydanına kadar yürüdü ve hep bir ağızdan Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye coşkuyla bağırarak Maltepe’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladılar.