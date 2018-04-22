Maltepe’de 23 Nisan coşkusu yaşandı

İSTANBUL, (DHA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Maltepe’de düzenlenen çocuk şenliği ile başladı. Kendileri için hazırlanan oyun alanlarında şenliğin tadını çıkaran çocuklar düzenlenen etkinliklerle eğlenceli bir gün yaşadı.
Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kutlamalarına erken başladı. Etkinliğe katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da çocuklarla birlikte güzel bir gün geçirdi. Havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği ’23 Nisan Çocuk Şenliği’ne akın etti. Yüzlerce çocuk kendileri için düzenlenen etkinlik alanında oyuncak, oyun parkurları, yüz boyama, fotoğraf, kukla, koro ile müzik eşliğinde eğlendi.
(FOTOĞRAF-VİDEO)
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