Maltepe'de 4 katlı apartmanda yangın

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de çıkan yangında 4 katlı bir apartman kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Karaağaç Sokağı'nda 4 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından apartman sakinleri evlerini terk etti. Daha sonra alevler diğer katlara sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Binanın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan büyük yürüyüş!
TSK'dan son dakika açıklaması: Cinderes kontrol altına alındı
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum