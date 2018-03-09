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Maltepe'de 4 katlı apartmanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 06:25 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın binada hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de çıkan yangında 4 katlı bir apartman kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Karaağaç Sokağı'nda 4 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından apartman sakinleri evlerini terk etti. Daha sonra alevler diğer katlara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Binanın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye maltepe yangın

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