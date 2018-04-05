Maltepe'de 5 katlı binada can pazarı - 2

Cengiz ÇOBAN - İstanbul (DHA) - MALTEPE'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Giriş katındaki işyeri alev alev yanan binadakiler çocuklarını kucaklayarak kendilerini dışarı attı. Mahsur kalanları ise itfaiye kurtardı.

Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki marketteki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi.

DUMAN ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKTILAR

Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuklarını kucaklayan bina sakinleri alev ve dumanlar arasında kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.