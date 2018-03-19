HABER

Maltepe’de Çanakkale Şehitleri türkülerle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi’nin 103.

Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılını ve şehitleri, özel bir konserle andı.
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, saygı duruşu ile başladı. Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Genel Sanat Yönetmeni Bülent Yılmaz, bu anlamlı gecede sahne almaktan dolayı onur duyduklarını belirterek, “Atalarımızın yadigar olarak bıraktığı bu toprakların anlamına, türkülerle yer vereceğiz” dedi. Şef Turgay Demir yönetimindeki koro konserinde, Anadolu’nun farklı bölgelerinden derlenen türkülerle Çanakkale Şehitleri’ni andı.
Fotoğraf sergisi açıldı
Anma etkinlikleri kapsamında, emekli Kıdemli Albay Sermet Taktak’ın, “Çanakkale’den Kurtuluş’a, Kurtuluş’tan Cumhuriyet’e” isimli fotoğraf sergisi de, TSKM’de açıldı. Çanakkale Savaşı’nda görev yapan komutanların, Kurtuluş Savaşı’nda ve Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra neler yaptığını çoğu insanın bilmediğini ifade eden Taktak, “Tarihte ismi geçen bu insanlar, fotoğraflarda yer almadıkları için ya da yer alan fotoğraflarda Çanakkale’de savaştıkları bilinmediği için Çanakkale Savaşı’yla bağ kurulamıyor. Amacım Çanakkale’de savaşanları günümüz insanına, genç kuşaklara tanıtmak” diye konuştu.

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...
Fatih Portakal bombayı patlattıFatih Portakal bombayı patlattı
Afrin'de sona doğruAfrin'de sona doğru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den bir yeni fırtına uyarısı daha! Şiddetini yükselttiler

Meteoroloji'den bir yeni fırtına uyarısı daha! Şiddetini yükselttiler

Ahmet Davutoğlu o iddiaya cevap verdi

Ahmet Davutoğlu o iddiaya cevap verdi

AK Partiyle ilgili bomba iddia!

AK Partiyle ilgili bomba iddia!

İstanbul metrosuyla ilgili tartışma yaratacak detay!

İstanbul metrosuyla ilgili tartışma yaratacak detay!

Ankara'da nükleer madde operasyonu!

Ankara'da nükleer madde operasyonu!

Afrin operasyonu ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?

Afrin operasyonu ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.