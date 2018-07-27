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- Maltepe'de çocuk kaçırma girişimine linç

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

MALTEPE'de  çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi.

- Maltepe'de çocuk kaçırma girişimine linç

Cengiz ÇOBAN- Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi.
Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. G.B. uzun süre dövüldü. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı.
Yaralı G.B. hastaneye götürüldü. Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen G.B. götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde rahatsızlandı. G.B. için polis merkezine ambulans çağrıldı. G.B. hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Yapılan incelemede G.B.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

(FOTOĞRAF)

(Ek fotoğraflarla)- Maltepe'de çocuk kaçırma girişimine linç(Ek fotoğraflarla)- Maltepe'de çocuk kaçırma girişimine linç

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