HABER

MALTEPE'DE DEPO ALEV ALEV YANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 02:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ramazan EĞRİ/İstanbul DHA Maltepe'de bir depoda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ramazan EĞRİ/İstanbul DHA
Maltepe'de bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından alev alev yanan depo söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangın Maltepe'de gece saat 00:30'da Altayçeşme Mahallesi Diker Sokak'taki bir depoda yaşandı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre arka arkaya iki patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin ardından sokağa çıkanlar depoda yangın çıktığını gördü.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Depo ve garaj olarak kullanıldığı öğrenilen alanda çıkan yangın yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

"İKİ PATLAMA SESİ DUYDUK"
Mahalle sakinleri yangının nasıl çıktığını anlatırken arka arkaya iki patlama sesi duyduklarını söyledi. Yangının çıktığı deponun karşısında bulunan binada oturan Leyla Açıkgöz olayı anlattı. Açıkgöz,"Biz hepimiz yatıyorduk. İki patlama sesi duyduk. Bizim binamız hemen karşısı. Baktık alev alev yanıyor. Hepimiz aşağıya indik ama neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

YANGININ NEDENİ İNCELEMEDEN SONRA BELLİ OLACAK
Depo ve garaj olarak kullanılan alan kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:
--------------
-Yangın görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Polis ekipleri
-Mahalle sakinlerinin yangını izlemesi
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul hava durumu raporunda hafta sonu sürprizi! İşte Meteoroloji son hava durumu tahminleri

İstanbul hava durumu raporunda hafta sonu sürprizi! İşte Meteoroloji son hava durumu tahminleri

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 6 Mart Salı güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 6 Mart Salı güncel altın fiyatları

Dolar ne kadar oldu? İşte 6 Mart Salı güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? İşte 6 Mart Salı güncel döviz kurları

Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!

Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!

Günlük burç yorumları 6 Mart Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Mart Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!

Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.