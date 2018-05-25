Maltepe'de elektronik sigara operasyonu

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir eve yapılan operasyonda, elektronik sigaraya ait yüklü miktarda likit ile bunun dolumunda kullanılan malzemeler bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucu, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki katlı bir evin elektronik sigaralarda kullanılan likit üretimi ve satış merkezi olarak kullanıldığını belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyonda elektronik sigaraya ait yüklü miktarda likit ile bunun üretiminde kullanılan teçhizatlar ve satışa hazır paketler bulundu.
Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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