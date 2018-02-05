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MALTEPE'DE GİRİŞİ ÇÖKEN BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLİYOR(1) 

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 00:17 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul DHA Maltepe Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişinde çökmeler meydan geldi.

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul DHA
Maltepe Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişinde çökmeler meydan geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı çökmenin ardından binada oturanlar itfaiye araç merdivenleriyle tahliye ediliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Binadakilerin tahliye edilmesi

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