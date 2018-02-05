MALTEPE'DE GİRİŞİ ÇÖKEN BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLİYOR(1) 

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul DHA

Maltepe Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişinde çökmeler meydan geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı çökmenin ardından binada oturanlar itfaiye araç merdivenleriyle tahliye ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Binadakilerin tahliye edilmesi