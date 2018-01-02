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Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 19:42 | Son Güncelleme 7 saat önce

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki dairede 2’si çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Olayda cinnet geçirdiği belirtilen Ali Yardım'ın tüfekle iki kızını öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, evin içerisinde cinnet geçiren Ali Yardım isimli şahıs, kızları Elif (4) ve Hira’yı (2) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Silah seslerini duyarak eve gelen yakınları gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve evde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise iki çocuğun ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Evin içerisinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Babanın kızlarını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZİN ALDI

Ölen çocukların annesi Dilek Yardım'ın kuzeni olan İlyas Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftin boşanma sürecinde olduğunu söyledi.

Ali Yardım'ın aralık ayında tehditleri dolayısıyla birkaç sefer nezarete girip çıktığını dile getiren Çakır, haftada bir gün çocukları görmek için izin aldığını belirtti.

"OLAYI PLANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çakır, Yardım'ın bugün de çocukları alıp eve getirdiğini belirterek, "Bugün izin günüydü ve bu olayı planladığını düşünüyoruz. İçerisi içki şişeleriyle dolu. Eşi böyle bir şey olabileceğini düşünerek çocukları göstermek istemiyordu, haklı olarak." şeklinde konuştu.

İHA/AA

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cinayet ceset maltepe

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
bu nasıl bir vahşilik çocuklardan ne istersiniz mahluklar
@Merad intihar etmiş zaten okusan bi haberi
Peki bu vicdansız lığı yaptı ne kadar yaşayacak 30 mu 50 mi 80 mi ölmeyecek mi cani hesap bu dünyada kolay bakalım öteki taraftan önce mezarda ne yapacak
ulkedeki gerilim surekli kavga ortami nedeniyle insanlar cinnet geciriyor başka açıklama bulamadım yazik
@haticeiffet NE YUMURTLUYOSUN HAİTECE SEN..ÜLKE NE ALAKASI VAR..85 MİLYONLUK ÜLKE DELİSİ DE VAR AKILLISI DA VAR..HER ÜLKEDE BÖYLE..SENİN GİBİ DELİLER DE BÖYLE YAPIYOR..ÖLÜSÜ OLAN 3 GÜN DELİSİ OLAN HER GÜN AĞLAR..
vijdan yoksunu bir toplum olduk sanırım. ne oldu içimizdeki merhamet duygusuna?
idam cezası geri gelsin
@vedatizol_2017 Yahu adam zaten intihar etmiş Nedir bu her olayda "idam isterük" sevdası?
texası geçti artık şehir.bu nasıl vahşet bırakın artık masum cennet kokan çocukları bunları yapan kansızların katli artık vacip devlet el atmalı.
@kadir_ak_c2 zaten bu ülkeyi bu hale getiren devlet
toplumda ne huzur nede psikoloji kaldı herkesin ruhsal sıkıntıları var araştırılsın tamamen maddi sıkıntı var altında kimileri açından ölüyor kimileri milyon dolarları götürüp dindarlık taslıyor
millet bu kadar faiz peşinde koşarsa ki faiz haramdım haram insanı kudurtur
@nurullah_yildirim Faiz dediğin zenginler için bankada parası olan için efendi! Asıl olay gelir adaletsizliğinden, işsizlikten, yoksulluktan çıkıyor. Başımızdakiler patronları sevdiği kadar halkımızı sevip düşünseydi bu halde olmazdık. Gelişmiş ülkelerde bir işçi rahatça yaşar ama bizde cinnet geçirir!! Çünkü dünya bizi kıskanıyor.
merak ediyorum bu pompalı silahlar tr de bit pazarında bulunuyormu? açzemin katta oturan adamın bile pompalısı var
@danehil Maalesef, hükümet bu konuyu önlemede aşırı başarısız. Peynir ekmek gibi her yerde satılıyor ve sonra da böyle olaylar..
inaç maneviyat aile yapısı çökmüş toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz insanlığımızı kaybettik maddeleştik çocuk katili oldu toplum bu ne ya
idam idam idam . iranda idam var ama ise yaramıyor degilmi . iranda eğitim yok . idam var eğitim yok ise ise yaramaz . demeki idam yerine düzgün toplum eğitimi desek
Adam cinnet geçirmiş toplu ölüm gerçekleşmiş sende diyosun ki idam gelsin ! Her insanın kırılma anı vardır cinnet anı akıl o an gitti mi geriye birşey kalmıyor allah affetsin küçük yavrularda cennette olacaklar allah düşmanına yasatmasin zor bir durum
baba ve çocuklar hakkın rahmetine kavuşmuş şimdi anne düşünsün nerde yanlış hata yaptım diye degermiydi acaba iki çocuklu yuvayı yıkmaya devlet araştırmadan sırf kadın olduğu için bir telefonla erkekleri yargılıyor uzaklaştırma ve ceza veriyor bunu bilen kadınlar erkeği hazmettigini sanıyor sonuç acı işte şimdi bu vicdan azabını o kadın çekecek hemde ömür boyu
birileri çıkıp halen en az beş çocuk diyor ya siz önce bu 80 milyonu düzeltin ahlak kuralları yerlerde insanlar hep ötekileştirilmiş ekonomik zorluklar cabası şimdi kalkıp pisikolojik destek falan filan diyecekler peki ama en az 70 milyonun pisikolojisi bozuk hükümet halen sanal mutluluk resimleri dağıtmaya devam etsin korkarız ki yarınlar bu günlerdende kötü olacak
anaları nerdeymiş
idam idam idam . iranda idam var ama ise yaramıyor degilmi . iranda eğitim yok . idam var eğitim yok ise ise yaramaz . demeki idam yerine düzgün toplum eğitimi desek
bu haberlerden nefret ediyorum
Boşanan eşlerde yasalar kadını okadar çok koruyor ki boşanında görün. Adamların cinnet geçirmesi bundan işte.
çok kötü :(
çok zor bir durum ve ülke olarak aile kavramı çöktü :(
maneviyat sifir saygi edep kalmamis insanlik olmus ac gozluluk bencillik had saffada Allah sonumuzu hayr etsin asla donmeini zamani gelmedi
Küçücük çocuklara mı yetti gücün ha ? Madem psikolojin bozuk tedavi olup sonrasında görseydin onları. Anladığım kadarı ile beraberken de iyi baba olamamışsın çocuklarını sevmezmişsin yoksa onlara kıyamazdın. Annelerine acı yaşatacaksın diye bunu göze alman da senin sevgisiz zalim biri olduğunu gösterir. Yazık çok yazık
ayrılan anne babaların cezasını minik kelebeklerimiz yavrularımız çekiyor. bu ne zalimlik. yapmayın kardeşlerim yıkmayın yuvanizi bakın nerelere kadar gidiyor işler yapmayın
Allahım ne oluyor bu insanlara ya ☹️
Tecavüz, cinayet, cinnet,korku...huzurlu mutlu olan var mı? Allah meleklere rahmet eylesin anneye sabır versin....İdam idam deniyor adam zaten intihar etmiş yani çözüm idam değil insanların o noktaya gelmemesini sağlamak..bu da sözle bağırıp çağırmayla olmuyor.
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