Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, evin içerisinde cinnet geçiren Ali Yardım isimli şahıs, kızları Elif (4) ve Hira’yı (2) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Silah seslerini duyarak eve gelen yakınları gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve evde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise iki çocuğun ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Evin içerisinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Babanın kızlarını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZİN ALDI

Ölen çocukların annesi Dilek Yardım'ın kuzeni olan İlyas Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftin boşanma sürecinde olduğunu söyledi.

Ali Yardım'ın aralık ayında tehditleri dolayısıyla birkaç sefer nezarete girip çıktığını dile getiren Çakır, haftada bir gün çocukları görmek için izin aldığını belirtti.

"OLAYI PLANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çakır, Yardım'ın bugün de çocukları alıp eve getirdiğini belirterek, "Bugün izin günüydü ve bu olayı planladığını düşünüyoruz. İçerisi içki şişeleriyle dolu. Eşi böyle bir şey olabileceğini düşünerek çocukları göstermek istemiyordu, haklı olarak." şeklinde konuştu.

İHA/AA