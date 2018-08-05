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MALTEPE'DE LAF ATMA KAVGASI: 1 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 03:04 | Son Güncelleme

Maltepe'de bir kadına laf attığı iddiasıyla darbedildiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Maltepe'de bir kadına laf attığı iddiasıyla darbedildiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Olay, Küçükyalı Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre kafede çalışan abisinin işten çıkmasını bekleyen kadına caddede yürüyen bir kişi laf attı. Durumu farkeden abi ve kafede çalışanlar ile şüpheli arasında kavga çıktı. Şüpheli yanında taşıdığı biber gazını etrafındakilere sıktıktan sonra, elindeki yanıcı madde dolu plastik şişeyi yakarak kafeye attı. Kafenin önüne düşen şişe tutuşmazken şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli daha sonra kafedekiler ve çevredekiler tarafından arka sokakta yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kafenin içerinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında içi yanıcı madde dolu şişe bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili kafenin ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alırken kadın ve abisinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Darbedildiği öne sürülen şüpheli de, gözaltına alınarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Sağlık ekipleri
-Kafe çalışanları
-Özel Harekat Polisleri
-Çevredeki vatandaşlar
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Yanıcı pet şişe
-Görgü tanıyla röp.
-Kadının görüntüsü
-Genel ve detaylar

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