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Maltepe'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:31 | Son Güncelleme

MALTEPE Sahil Yolu'nda seyir halindeki otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE Sahil Yolu'nda seyir halindeki otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan Özbekistan uyruklu Utkır Chuttanov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Kartal istikametinde seyir halinde olan Yunus Gültekin'in kullandığı

34 Nb 5478 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Özbek uyruklu Utkır Chuttanov(43)'a çarptı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Utkır Chuttanov'u ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken görgü tanıkları yaralanan Chuttanov'un, elinde bulunan içki şişesiyle, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalıştığını ileri sürdü.

Bir görgü tanığı, "Araç normal seyir halindeyken elinde alkol şişesiyle sağa sola devrilen bir vatandaş, ışıklardan karşıya geçerken araç durmadı ve ona çarptı. Karşıya geçerken kazanın olacağını anladık, bağırdık ama vatandaş duymadı. Aracın camına kafasını vurdu ve yere serildi. Olay anında ilk müdahaleyi yaptık, ambulans çağırdık. Karşıya geçerken elinde bu alkol şişesi vardı, bağırdık duymadı." iddiasında bulundu.

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