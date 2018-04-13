Maltepe'de park halindeki araç yandı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) MALTEPE'de park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay, Fındıklı Mahallesi İpek Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı apartmanın açık otoparkında bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobillin yandığını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otomobil kullanılmaz hale geldi.
POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ YANGININ ÇIKIS SEBEBİNİ ARAŞTIRIYOR
Apartmanın açık otoparkında yanan otomobil üzerinde polis ekipleri olay yeri çalışması yaptı. Yanan otomobilin çevresinde bulunan bir pet şişe de incelemeye alındı.
YANAN OTOMOBİL YAKLAŞIK BİR SENE PARK HALİNDE
Apartmanda oturan bir vatandaş ise “Uyuyordum bir anda bir patlama sesi duyduk. Camdan baktık, araba yanıyor hemen itfaiyeyi aradık. Buraya bırakmışlar, yaklaşık bir senedir burada duruyor bu otomobil" diye konuştu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(FOTOĞRAFLI)
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