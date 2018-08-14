Maltepe'de silahlı soygun

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir market, silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'ndeki markete gelen yüzü maskeli ve silahlı bir şüpheli, çalışanları silahla tehdit ederek, kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı alıp uzaklaştı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

