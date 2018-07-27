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MALTEPE'DE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:56 | Son Güncelleme

-Yağış nedeniyle yollar göle döndü.

-Yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Maltepe'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.
Büyükbakkalköy'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Yoldaki su birikintisini gören bazı sürücüler hızlı bir şekilde geçmeye çalışırken, bazıları ise başka yollara yöneldi. Göle dönen yoldan geçmeye çalışan motosiklet sürücüleri düşme tehlikesi geçirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Göle dönen yoldan görüntü
-Sürücülerin sudan geçmeye çalışması
-Motosikletlilerin düşme tehlikesi geçirmesi
-Genel ve detay görüntüler

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