Maltepe'de sürücülerin zor anları

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-(DHA)-MALTEPE'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.
Büyükbakkalköy'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Yoldaki su birikintisini gören bazı sürücüler hızlı bir şekilde geçmeye çalışırken, bazıları ise başka yollara yöneldi. Göle dönen yoldan geçmeye çalışan motosiklet sürücüleri düşme tehlikesi geçirdi.
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