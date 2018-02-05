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Maltepe'de toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Bir inşaat alanında yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki dört katlı apartmanın girişinde göçük oluştu - Apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir inşaat alanında yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki dört katlı apartmanın girişinde göçük oluştu. Apartman sakinleri, itfaiye yardımıyla tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi Bahriye Sokak'ta yağmur nedeniyle bir inşaat alanında toprak kayması oluştu. Toprak kayması nedeniyle inşaatın yan tarafındaki dört katlı apartmanın girişinde göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise binada mahsur kalanları itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Olayda yaralanan olmadı.

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