MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Maltepe istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce hafif ticari araca ardından da damacana su yüklü kamyona çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçtaki bir kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Altıntepe mevkii Bostancı istikameti saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine hızla ilerlediği iddia edilen Göktuğ P. idaresindeki 34 RZ 9300 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine önce aynı şerit de ilerleyen 60 EG 972 plakalı otomobile ardından da damaca su yüklü 34 VBR 23 plakalı kamyona çaparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN DİĞER İKİ KİŞİDE YARALANDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta sıkışanlara müdahale bulunurken itfaiye ekipleri de sıkışanları çıkarmaya çalıştı. Otomobilin içerisinde 2 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Durmuş Altınoğlu'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralıların birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.