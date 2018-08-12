Maltepe'de trafik kazası : 1 ölü 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Küçükyalı Kavşağı İstanbul yönünde seyreden G.P'nin kullandığı 34 RZ 9300 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı yönde giden 60 EG 972 plakalı hafif ticari araç ile 34 VBR 23 plakalı su yüklü kamyonete çarptı.

Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonette bulunan su damacanaları yola dağıldı.

Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan Durmuş Altınoğlu olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın ardından D-100 Karayolu İstanbul yönünde kısmen trafiğe kapandı.

Kazanın nasıl olduğunu merak eden vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı. Polis vatandaşları uyararak, kaza yerinden uzaklaştırdı.

D-100 Karayolu olay yeri inceleme çalışmaları ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Hayatını kaybeden Durmuş Altınoğlu'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü G.P. ile kamyonetin sürücüsü Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

