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Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 04:57 | Son Güncelleme

Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden Oğuz Gülmez (25) idaresindeki 34 EIU 87 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Altıntepe mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yuvarlanan araç bir süre sürüklenerek durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülmez'in öldüğünü belirledi.

Sürücünün cesedi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

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Maltepe'de trafik kazası

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