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Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 23:54 | Son Güncelleme

Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emine G. idaresindeki 34 GY 7081 plakalı otomobil, Kadıköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak İdealtepe Köprüsü'nün ayaklarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı Emine G. hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
maltepe Sahil Yolu trafik kazası

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