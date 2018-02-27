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MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 00:08 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA Maltepe sahil yolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak köprünün ayağına çarptı.

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA
Maltepe sahil yolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak köprünün ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Maltepe Sahil Yolu, İdealtepe Köprüsü'nün altında Kadıköy istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsü Emine Gözükor'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GY 7081 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp köprünün ayağına çarptı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI
Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü Emine Gözükor, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gözükor, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-itfaiye ekiplerinin çalışması
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Yaralının yakınları
-Polis ekipleri
-Yaralının çıkarılıp ambulansa taşınması
-Genel ve detay görüntüler

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